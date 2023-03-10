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В Перми более 1500 человек оформили права на гараж и землю под ним по «гаражной амнистии» →
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 167 человек
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в г. Березники и Краснокамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 263 человека.
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