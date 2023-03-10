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В Перми более 1500 человек оформили права на гараж и землю под ним по «гаражной амнистии»
По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, Пермь сохранила статус лидера среди муниципальных образований Пермского края по реализации закона о «гаражной амнистии». За прошлый год на территории Перми в упрощенном порядке оформлено 756 земельных участков под гаражами общей площадью 21 195 кв. метров.
Среди субъектов Российской Федерации Пермский край занимает 2 место по реализации закона о «гаражной амнистии» с наибольшим количеством зарегистрированных участков под гаражами. По данному показателю Пермский край опережает такие регионы-лидеры, как Татарстан, Красноярский край и Тюменскую область.
С пошаговой инструкцией по реализации закона о «гаражной амнистии» можно ознакомиться на сайте администрации Перми. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем офисе МФЦ, в городском департаменте земельных отношений по телефону: 212-46-78, в Управлении Росреестра по Пермскому краю по телефону: 8-800-100-34-34.
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