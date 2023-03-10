В Перми более 1500 человек оформили права на гараж и землю под ним по «гаражной амнистии»

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, с января по март 2023 года в ведомство поступило 1289 заявлений об оформлении прав на участки под гаражами-боксами в упрощённом порядке. Среди заявителей – как собственники гаражей, так и те, кто используют гаражи без правоустанавливающих документов. Всего с момента реализации закона о «гаражной амнистии», то есть с 1 сентября 2021 года, в департамент поступило 8751 заявление. За это время право собственности на гараж и землю под ним оформили 1523 человека.По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, Пермь сохранила статус лидера среди муниципальных образований Пермского края по реализации закона о «гаражной амнистии». За прошлый год на территории Перми в упрощенном порядке оформлено 756 земельных участков под гаражами общей площадью 21 195 кв. метров.Среди субъектов Российской Федерации Пермский край занимает 2 место по реализации закона о «гаражной амнистии» с наибольшим количеством зарегистрированных участков под гаражами. По данному показателю Пермский край опережает такие регионы-лидеры, как Татарстан, Красноярский край и Тюменскую область.С пошаговой инструкцией по реализации закона о «гаражной амнистии» можно ознакомиться на сайте администрации Перми. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем офисе МФЦ, в городском департаменте земельных отношений по телефону: 212-46-78, в Управлении Росреестра по Пермскому краю по телефону: 8-800-100-34-34.