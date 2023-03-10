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В Перми состоялось заседание штаба поддержки участников СВО и членов их семей
В Прикамье работает горячая телефонная линия 122, куда можно обращаться по любым вопросам, связанным с СВО или помощью нуждающимся. На каждую семью участников спецоперации составлен паспорт, где учтены все запросы и пожелания. В ближайшее время для координаторов центра пройдет первый обучающий семинар. К изданию готовится брошюра, в которой будет собрана вся информация о помощи, льготах, на которые могут рассчитывать семьи участников СВО.
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