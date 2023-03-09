Ах, какая женщина! В Доме Мешкова провели экскурсию о ярких и талантливых женщинах Прикамья

В Доме Мешкова, где расположен Пермский краеведческий музей, специально по случаю 8 Марта провели новую экскурсию, которая рассказывает о женщинах 19-го столетия.Просвещенная графиня, многомудрая Софья, женщина необыкновенных качеств ума и сердца. Такими характеристиками наградили Софью Строганову современники. А вот за какие именно заслуги, можно было узнать на экскурсии, посвященной ярким и талантливым женщинам, чья судьба связана с историей края.Софья Владимировна никогда не была в Прикамье, но благодаря ее просветительской деятельности и управленческим качествам было много сделано для развития нашей территории, в том числе для Пермского имения в селе Ильинское.Татьяна Починова, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея: «Многие из ее служащих – бывшие крепостные дети, получившие образование. Среди них были хозяйственники, ученые, лесоводы. Многие из них стояли у истоков нашего музея. Все знают наверное фамилию Теплоуховых».Еще одна героиня исторического экскурса – Евгения Серебренникова, первая в России женщина-офтальмолог. Благодаря ей в Перми было открыто глазное отделение при земской больнице. Она преподавала, читала публичные лекции, а еще с ее подачи было организовано училище для слепых детей, налажено производство книг на языке Брайля.Евгения Павловна боролась за права женщин, за отмену телесных наказаний, собирала деньги для переселенцев и голодающих.Еще одна знаковая личность с сильным характером – Вера Балкова, в годы Великой Отечественной курировавшая военную промышленность в Молотовской области.И это лишь малая часть экскурсии про женщин, чьи действия и решения так или иначе внесли свой вклад и стали судьбоносными для жителей пермской земли в разные годы.Татьяна Починова, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея: «Мир женщин намного больше, чем несколько исторических персонажей. У нас представлена и повседневная жизнь женщин, начиная с древности: одежда, костюмы, украшения, семья, дети - все то, что составляло в разные периоды нашей истории мир женщин».