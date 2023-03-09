8 Марта в зоопарке: цветочный мастер-класс, показательные кормления и медведица в роли Ассоль

В Пермском зоопарке отметили Международный женский день. В павильоне экзотических животных прошел мастер-класс по созданию бумажных цветов – для изготовления бумажных тюльпанов потребуется цветная бумага и деревянные шпажки. Такой подарок создает настроение, а в вазе простоит гораздо дольше живых цветов, так что желающих приобщиться к рукоделию хватало.8 Марта – праздник общий, так что работники зоопарка поднимали настроение не только себе, но и животным. В вольере у японских макак сделали «цветущую сакуру» с обязательным оформлением из фруктов и овощей.Белкам превоста праздничный обед подали в сервизе: чашки из моркови, чайник и сахарницы из тыквы.Еда тоже непростая – кроме фруктов, в качестве угощения положили саранчу.У белых медведей подготовили полноценное театрализованное представление: в честь 8 Марта дают «Алые паруса» А. Грина. В роли Грэя – Сэрику, в роли Ассоль – Милка, как и положено, ждет на берегу. Для декораций даже специально выставили цветущие деревья. Правда, актерам всего этого антуража хватило ненадолго – им настоящую еду подавай. Показательные кормления в пермском зоопарке расписаны по часам. При этом к обычной еде добавляется еще и развлечение. Хлеб лучше усваивается со зрелищами!