← Ах, какая женщина! В Доме Мешкова провели экскурсию о ярких и талантливых женщинах Прикамья
На муниципальных катках завершается проект «Ледовый сезон»
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← Ах, какая женщина! В Доме Мешкова провели экскурсию о ярких и талантливых женщинах Прикамья
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06.03.2023 в 16:15
06.03.2023 в 15:32
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2023
В пятницу в Прикамье потеплеет до +4 градусов
На муниципальных катках завершается проект «Ледовый сезон»
Ах, какая женщина! В Доме Мешкова провели экскурсию о ярких и талантливых женщинах Прикамья
8 Марта в зоопарке: цветочный мастер-класс, показательные кормления и медведица в роли Ассоль
За сутки в Пермском крае выявлено 92 случая COVID-19
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На эспланаде завершился демонтаж новогодней ёлки
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ах, какая женщина! В Доме Мешкова провели экскурсию о ярких и талантливых женщинах Прикамья
8 Марта в зоопарке: цветочный мастер-класс, показательные кормления и медведица в роли Ассоль
За сутки в Пермском крае выявлено 92 случая COVID-19
Пермяки могут сообщить о фактах незаконной продажи или употребления наркотических средств
На эспланаде завершился демонтаж новогодней ёлки
В Перми начался снос еще двух аварийных домов
Пермяки жалуются на состояние тротуаров
В Барде 39 семей получили ключи от новых квартир
В сети появилось видео, как автомобиль таранит крыльцо Пермской художественной галереи
На юге Прикамья началось строительство межпоселкового газопровода
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