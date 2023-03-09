За сутки в Пермском крае выявлено 92 случая COVID-19

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Наибольшее число зараженных выявлено в г. Перми.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 262 человека.

Опубликовано: 09.03.2023 в 13:10 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяки могут сообщить о фактах незаконной продажи или употребления наркотических средств

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