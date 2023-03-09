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Пермяки могут сообщить о фактах незаконной продажи или употребления наркотических средств
Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также консультации по вопросам лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства.
Информацию в правоохранительные органы можно передать по телефонам: 102, 212-81-56, 218-80-21.
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