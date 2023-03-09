На эспланаде завершился демонтаж новогодней ёлки

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В этом сезоне ледовый городок «Виват Пермь» посетили почти полтора миллиона человек. Он стал одним из самых крупных в России и был посвящен трехсотлетию столицы Прикамья. Два месяца для горожан и гостей Перми работали больше 20 горок и ледовых скульптур.
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