В Перми начался снос еще двух аварийных домов
Многоквартирный дом №3 по улице Сусанина – это двухэтажный двухподъездный дом, построенный в 1953 году. В нём проживало 34 человека. В доме по улице Советской, 128а имеет два этажа и один подъезд, он дореволюционной постройки – был возведён в 1917 году. Из него расселено 17 человек. При расселении домов жителям, в зависимости от формы собственности на аварийные помещения, были предоставлены иные жилые помещения либо денежное возмещение. Снос домов проводится путём обрушения с использованием специализированной техники. Работы по демонтажу домов и расчистку на месте сноса планируется завершить до середины апреля.
Напомним, за 2022 год в Перми было снесено рекордное количество аварийных домов. По итогам года было ликвидировано 65 домов общей площадью более 47 тысяч кв. метров.
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