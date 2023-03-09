В сети появилось видео, как автомобиль таранит крыльцо Пермской художественной галереи - точнее, Спасо-Преображенского собора. В информации к ролику сказано, что ДТП произошло сегодня ранним утром. Водитель якобы пытался скрыться от экипажа ДПС. На высокой скорости он ехал по Комсомольскому проспекту, и в конце по какой-то причине проехал прямо, в итоге врезавшись в крыльцо храма. "Сегодня в 03.30 час, житель Свердловского района Перми сообщил в полицию об угоне своего автомобиля ГАЗ-3110. Наряды полка ДПС были ориентированы на розыск транспортного средства. Через некоторое время экипаж ДПС заметил угнанный автомобиль, водитель которого на большой скорости попытался скрыться от сотрудников полиции. В 04.05 час. в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту водитель, не справившись с управлением, допустил наезд на ступени здания. В результате ДТП ему оказана разовая медицинская помощь. В ходе проверки установлено, что за рулем находился ранее судимый 19-летний житель Пермского района, он доставлен в отдел полиции", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности. Кроме того, в отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.