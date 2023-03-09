← Пермские парки подготовили праздничную программу к Международному женскому дню
В сети появилось видео, как автомобиль таранит крыльцо Пермской художественной галереи →
На юге Прикамья началось строительство межпоселкового газопровода
Как рассказали в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья, ранее были выполнены работы по строительству распределительных сетей в деревнях Опары, Русалевка и Ваньки общей протяженностью порядка 30 км. После завершения работ возможность подключиться к сетевому газу получат порядка 500 домовладений, в которых проживают около 850 человек. Все работы должны быть завершены в этом году.
Всего в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию семь объектов, обеспечив возможность подключения к газу более 2,6 тыс. домовладений в Суксунском, Осинском, Лысьвенском, Частинском, Большесосновском, Чайковском, Кишертском и Карагайском округах.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские парки подготовили праздничную программу к Международному женскому дню
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.03.2023
Глава Перми проведет прямой эфир 9 марта
Цветы для автоледи. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют женщин с наступающим праздником
Из дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми съехали 313 человек
За сутки в Пермском крае выявлено 137 случаев коронавируса
В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей
В микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской
Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы
В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»
Добавить комментарий: