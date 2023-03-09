В Барде 39 семей получили ключи от новых квартир

В Барде сразу 39 семей получили ключи от новых квартир. Все эти люди до недавнего прошлого вынуждены были жить в аварийных домах, но теперь все позади.Многоквартирный дом на улице Куйбышева в Барде построен для жителей аварийных домов. Впервые с 2010 года ключи от новых квартир сегодня получают 39 семьей.Юлия Исмакаева: "Нас четверо — муж и двое детей. Еще не заходила, не смотрела, сейчас побегу, посмотрю. Очень радостное событие!"С 2019 года из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в округе переехали около трех сотен человек.Халиль Алапанов, глава Бардымского муниципального округа: "Все дома, которые признаны аварийными до 2017 года, они все сто процентов полностью переселены. Благодаря участию в программах — краевых и федеральных — мы улучшаем условия проживания наших жителей".Расселение людей из аварийных домов в регионе ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». По поручению главы региона все чаще в территориях края начинает строиться новое жилье. Так, с прошлого года в новые дома из аварийных помещений переехали жители Краснокамска, Губахи, Кудымкара, теперь и Барды.Многие из людей даже не поменяли улицу, на которой они будут теперь жить. Дом новосёлов в шаговой доступности от их старого здания — аварийного и ветхого.Вопрос расселения людей из ветхих домов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина. До конца следующего года в крае запланировано возведение больше 120 тысяч кв. м. площадей для расселения ветхого жилья из 18 территорий Прикамья.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Ключевая задача - в каждом муниципалитете запустить стройки. Работа в этом направлении тоже проделывается, мы это обсуждаем вместе с вами с главами муниципальных образований. Темпы строительства жилья надо усиливать в небольших населенных пунктах, городах, понимая, что это залог того, что люди будут оставаться в них жить, работать на местах".Что касается новосёлов из Барды — впереди у людей только приятные хлопоты.