← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.03.2023
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Пермские парки подготовили праздничную программу к Международному женскому дню
Один из символов весны – тюльпаны. Здесь корзинка пустеет и вновь наполняется. Пантомима – сценическое искусство, когда не надо ничего говорить. Язык жестов, язык тела. В красивом сердечке лежит много сверточков с предсказаниями.
В Парке Горького люди совмещают приятное с полезным: подрастающее поколение катается с горки, в это же время на сцене идет саундчек. В парке есть зрители, они не проходят мимо - слушают.Михаил Захаренко, музыкант: "Сегодня будет очень классная программа, специально для девушек подготовили песни. И современные, и немножко старенького, для всех возрастов".
Тем временем, пантомима продолжается в Парке имени Чехова на Гайве. Желающих посмотреть на выступления артистов, получить в подарок цветы, здесь очень много. Люди смотрят, люди фотографируются, танцуют.
Людей немало, потому что сюрпризы – это всегда приятно. Тем более, день выходной, праздничный. Люди смотрят представление, могут сами стать его участниками.
Праздник получился. А мы присоединяемся к поздравлениям, всех женщин поздравляем с 8 Марта!
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.03.2023
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