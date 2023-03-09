Пермские парки подготовили праздничную программу к Международному женскому дню

Накануне женщины Перми получали цветы не только от родных, близких и знакомых, но порой и от совершенно незнакомых людей. Правда, для этого нужно было оказаться в нужное время в нужном месте. Среди каруселей и аттракционов внезапный сюрприз. В парке «Счастье есть» в Закамске представительниц прекрасного пола встречали артисты театра, мимы, которые дарили цветы, с желающими могли потанцевать, и конечно же, сфотографироваться. Татьяна Бычина: "Очень приятно. Мы увидели по телевизору, что здесь будет мероприятие, пришли. Очень понравилось, что есть те, кто может порадовать нас такими мероприятиями".Один из символов весны – тюльпаны. Здесь корзинка пустеет и вновь наполняется. Пантомима – сценическое искусство, когда не надо ничего говорить. Язык жестов, язык тела. В красивом сердечке лежит много сверточков с предсказаниями.В Парке Горького люди совмещают приятное с полезным: подрастающее поколение катается с горки, в это же время на сцене идет саундчек. В парке есть зрители, они не проходят мимо - слушают.Михаил Захаренко, музыкант: "Сегодня будет очень классная программа, специально для девушек подготовили песни. И современные, и немножко старенького, для всех возрастов".Тем временем, пантомима продолжается в Парке имени Чехова на Гайве. Желающих посмотреть на выступления артистов, получить в подарок цветы, здесь очень много. Люди смотрят, люди фотографируются, танцуют.Людей немало, потому что сюрпризы – это всегда приятно. Тем более, день выходной, праздничный. Люди смотрят представление, могут сами стать его участниками.Праздник получился. А мы присоединяемся к поздравлениям, всех женщин поздравляем с 8 Марта!