В Перми в микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской. Это самый сложный участок будущей трассы ТР-53, которая соединит пять микрорайонов (Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый) с центром Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.На будущем мосту строители полностью завершили возведение опор № 1 и 2, расположенных со стороны стапелей, по которым ведется надвижка пролетов. До осени должно быть полностью надвинуто и опущено на сваи правое направление моста, до конца года те же работы должны быть завершены с левым направлением моста. После этого начнется устройство монолитных железобетонных плит под проезжую часть. Надвижка и возведение опор № 3-7 ведутся параллельно. Высота опор будущего моста превышает 25 метров.Не останавливаются работы и на дорожной части объекта. В настоящее время строители возводят съезд № 3 (в районе съезда с ул. Уинской на ул. Старцева), который должен быть открыт для движения транспорта уже в августе этого года. На данном участке располагается большое количество инженерных сетей – все их необходимо переустроить для дальнейшего возведения проезжей части.