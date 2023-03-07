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В микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской
На будущем мосту строители полностью завершили возведение опор № 1 и 2, расположенных со стороны стапелей, по которым ведется надвижка пролетов. До осени должно быть полностью надвинуто и опущено на сваи правое направление моста, до конца года те же работы должны быть завершены с левым направлением моста. После этого начнется устройство монолитных железобетонных плит под проезжую часть. Надвижка и возведение опор № 3-7 ведутся параллельно. Высота опор будущего моста превышает 25 метров.
Не останавливаются работы и на дорожной части объекта. В настоящее время строители возводят съезд № 3 (в районе съезда с ул. Уинской на ул. Старцева), который должен быть открыт для движения транспорта уже в августе этого года. На данном участке располагается большое количество инженерных сетей – все их необходимо переустроить для дальнейшего возведения проезжей части.
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