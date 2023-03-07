Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы

В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей →

В микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской

В Перми в микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской. Это самый сложный участок будущей трассы ТР-53, которая соединит пять микрорайонов (Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый) с центром Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.
На будущем мосту строители полностью завершили возведение опор № 1 и 2, расположенных со стороны стапелей, по которым ведется надвижка пролетов. До осени должно быть полностью надвинуто и опущено на сваи правое направление моста, до конца года те же работы должны быть завершены с левым направлением моста. После этого начнется устройство монолитных железобетонных плит под проезжую часть. Надвижка и возведение опор № 3-7 ведутся параллельно. Высота опор будущего моста превышает 25 метров.
Не останавливаются работы и на дорожной части объекта. В настоящее время строители возводят съезд № 3 (в районе съезда с ул. Уинской на ул. Старцева), который должен быть открыт для движения транспорта уже в августе этого года. На данном участке располагается большое количество инженерных сетей – все их необходимо переустроить для дальнейшего возведения проезжей части.

Опубликовано: 07.03.2023 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы

В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»

«Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу

Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливался

В Перми стартует чемпионат ПФО по боксу

Вынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСа

В Пермском крае снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству

"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы

В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей →

Обратите внимание

в Перми

В Перми было парализовано трамвайное движение
Утром в центре Перми было парализовано трамвайное движение. Это произошло, когда пермяки ехали на работу. По данным Пермгорэлектротранса, аварийная ситуация возникла в 07:30 на ул. Горького. Один из вагонов не смог продолжить движение, из-за чего образовалась пробка. В 9 утра трамвайное движение в историческом центре еще не было восстановлено. Впрочем, в Пермгорэлектротрансе сообщают об оперативном устранении внештатной ситуации.
06.03.2023 в 16:15

Метки: в Перми

В доме по ул. Куйбышева, 143 завершилось расселение жильцов
В доме по ул. Куйбышева, 143 завершилось расселение жильцов. 1 марта городские власти приняли решение экстренно переселить жильцов из аварийного здания. На текущий момент все 359 жильцов расселены. Сейчас люди продолжают вывозить ценные вещи, мебель. Что касается коммуникаций, воду и тепло уже отключили, электричество планируют отключить завтра. Пустые квартиры опечатывают. На месте работает охрана, установлено видеонаблюдение.
06.03.2023 в 15:32

Метки: Аварии, Экономика, в Перми

В Перми началось расселение жителей дома на улице Куйбышева, 143
Глава Перми Алексей Демкин рассказал о текущей ситуации и принимаемых мерах в отношении аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Напомним, в связи с ухудшением состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций было принято решение оперативно расселить всех жителей дома.
01.03.2023 в 18:10

Метки: в Перми

В Перми в связи с проведением «Лыжни России» будет временно ограничено движение транспорта
В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что с 08:00 до 16:00 11 февраля будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от улицы Пановой до территории лыжной базы «Пермские медведи» по адресу: улица Спортивная, 22. Также на период с 08:00 до 16:00 11 февраля будет временно закрыто движение всех видов транспорта за исключением общественного по улице Пановой на участке от улицы Лядовской до остановки общественного транспорта «Центральная усадьба». Кроме того, на автобусном маршруте №26 будет увеличено количество отправлений.
10.02.2023 в 17:40

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Ледовый городок на эспланаде временно закроют
26 января ледовый городок
25.01.2023 в 18:25

Метки: Культура, в Перми

В России

Пермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотности
Пермь вошла в тройку лидеров в рейтинге финграмотности жителей российских городов. Список формировался на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество. В топ-10 попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая. Так, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.
10.01.2023 в 16:10

Метки: Деньги, Экономика, В России

В России повышается максимальная выплата по больничному
С 1 января в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает 8 лет.
04.01.2023 в 16:00

Метки: Деньги, Экономика, В России

Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается
В преддверии Нового года продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Сегодня в роли волшебника выступил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. 14-летний Илья Трушников попросил в качестве подарка новый велосипед. И он его получил прямо в общественной приемной президента России в Пермском крае. Анкету на сайте акции Илья заполнял вместе с мамой. Акция «Елка желаний» в России проходит с 2018 года. За это время исполнено уже более 60 тысяч желаний детей и пожилых граждан.
30.12.2022 в 10:43

Метки: Культура, В России

6 тонн апельсинов, Гена-садовник и бизнес-леди вместо Шапокляк. Историю Чебурашки расскажут по-новому
1 января на большие экраны страны выходит фильм «Чебурашка». Это не мультфильм, а полнометражная картина. Основана она на известной всем взрослым истории. По сюжету мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. На первый взгляд всё знакомо, но это только на первый. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена с очень непростым характером, которого сыграл Сергей Гармаш. И как таковой Шапокляк здесь нет. Место главного антагониста произведений Эдуарда Успенского в современной картине отведено бизнес-леди Римме – Елене Яковлевой. Задача перед авторами стояла непростая, необходимо было сделать Чебурашку близким зрителю XXI века, но с отсылкой к советской мультипликации.
27.12.2022 в 11:13

Метки: Кино, Культура, В России, Анонс

В Перми завершается фестиваль «Дягилев+»
В Перми сегодня грандиозным концертом альтернативной музыки на «Заводе Шпагина» завершится трехдневный марафон специального проекта «Дягилев +». Ранее в частной филармонии «Триумф» зрители постелили концерт солистов оркестра musicaeterna, который исполнил струнные квартеты Дмитрия Шостаковича, а в зале краевой филармонии при полном аншлаге было дано ночное выступление хора Musicaeterna под управлением Виталия Полонского, где была исполнена рождественская музыка шести веков.
26.12.2022 в 16:24

Метки: Культура, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

mjkjk

Глава Перми проведет прямой эфир 9 мартаГлава Перми проведет прямой эфир 9 марта

В микрорайоне Парковый произошел коммунальный потопВ микрорайоне Парковый произошел коммунальный потоп

Цветы для автоледи. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют женщин с наступающим праздникомЦветы для автоледи. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют женщин с наступающим праздником

СК занялся делом о гибели неизвестного мужчины у пермской набережнойСК занялся делом о гибели неизвестного мужчины у пермской набережной

В Перми увеличилось количество автобусных маршрутов, оснащённых тревожной кнопкойВ Перми увеличилось количество автобусных маршрутов, оснащённых тревожной кнопкой

Из дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми съехали 313 человекИз дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми съехали 313 человек

За сутки в Пермском крае выявлено 137 случаев коронавируса За сутки в Пермском крае выявлено 137 случаев коронавируса

В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей

В микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. УинскойВ микрорайоне Садовый началась надвижка моста над логом по ул. Уинской

Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободыАлександра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы

В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»

«Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу«Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу

Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливалсяВ Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливался

В Перми стартует чемпионат ПФО по боксуВ Перми стартует чемпионат ПФО по боксу

Вынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСаВынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСа

В Пермском крае снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИВ Пермском крае снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательствуВ Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству

"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта

Дмитрий Махонин и Денис Мацуев оценили ход строительства краевой музыкальной школыДмитрий Махонин и Денис Мацуев оценили ход строительства краевой музыкальной школы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.03.2023«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.03.2023

В Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 МартаВ Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 Марта

За сутки в Пермском крае выявлено 99 случаев COVID-19За сутки в Пермском крае выявлено 99 случаев COVID-19

Отряды ЮИД отмечают 50-летие со дня созданияОтряды ЮИД отмечают 50-летие со дня создания

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную