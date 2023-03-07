В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей

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Надежда Подъянова, статс-секретарь-заместитель министра социального развития Пермского края: «В текущем году у нас значительно увеличен объем средств краевого бюджета на отдых и оздоровление, плюс 75 млн. в краевом бюджете. Теперь консолидированный бюджет 900 млн. Приоритетная задача для нас- сохранить на уровне 280 тысяч детей охват организованным отдыхом и занятостью наших школьников".
Обсуждали и стоимость путевок, которую будут приближать к расчетной, и информирование населения, и работу горячей линии. Помимо докладов, члены комиссии традиционно высказывали и свои предложения.
Зоя Галайда, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи: "Сегодня прозвучал из интересного вопрос содержания работы оздоровительных лагерей. Предстоят летние чтения, на которых будет обсуждаться вопрос о содержании и воспитательной работы в лагерях. Это очень важная тема".
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