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Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы
Экс-депутат устроил дебош в баре на ул. Сибирская 30 апреля прошлого года. Следствием установлено, что Телепнев был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, показывал пренебрежительное отношение к персоналу и посетителям заведения, выражался нецензурной бранью. Один из сотрудников бара сделал ему замечание. В ответ Телепнев стал бросать в сторону барной стойки различные предметы - бокал, ведро для льда, стул. Последним он попал в голову посетителя. Также пострадал один из работников заведения.
Напомним, в 2018-м во время потасовки в другом пермском баре Александр Телепнев избил известного российского исполнителя DJ Smash. За это суд приговорил Телепнева к двум годам колонии-поселения. Осенью 2019 он вышел по УДО.
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