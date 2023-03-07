В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»

Записаться к врачу в один клик. Вместо регистратуры - мобильное приложение. И это только фасад новой и современной медицинской клиники, открывшейся в Перми. Здесь совпало все: Светлана Пермякова разрезает ленточку в Перми на улице Пермской. Когда актрисе предложили стать амбассадором клиники «Лайт», по ее собственному признанию, долго не раздумывала, уже знала, что будет представлять.Светлана Пермякова, амбассадор клиники «Лайт»: "Я понимаю, для чего это, что это, как это. Это, во-первых, здоровье, это семья, это дети. Это здоровье нации, прежде всего".Для 8-летнего Миши посещение кардиолога — это вопрос жизни. Сегодня вместе с мамой приехал на прием из Краснокамска. Специалиста выбирали долго.Марина Занина: "По квалификации здесь, конечно, только высшая категория. Поэтому выбирают для ребенка только лучших врачей. Они как раз здесь есть. Надеюсь, будем эту клинику посещать".Новая клиника «Лайт» в Перми - это 4 тысячи квадратных метров, на которых разместились взрослое и детское отделения, семейная стоматология, лучевая диагностика и особая гордость - отделение превентивной медицины, или «Жизнелогия».Евгений Жижилев, заведующий отделением жизнелогии клиники «Лайт»: "Здесь более углубленные методы диагностики согласно современным тенденциям развития науки, как медицины".Качественные лаборатории позволяют делать на месте самые сложные анализы. Для диагностики при необходимости есть аппарат МРТ.В современной клинике и решения современные. Для удобства и пациента, и врача создано мобильное приложение, которое по своему функционалу полностью заменяет обычную регистратуру. Записаться к врачу можно в один клик.Само по себе медицинское оборудование лечить не сможет. Так что особую ставку в клинике делают на привлечение квалифицированных кадров. И пока получается.Инна Кряжевских, заведующая поликлиникой «Лайт» г. Пермь: "Очень радует то, что к нам пришли стажисты. Это люди, у которых стаж уже более 10, 11, а то 15 лет. Это очень важно. Для того, чтобы клиника работала и начала уже на старте привлекать именно профессионализмом, это очень важно, и мы очень рады".Двери клиники официально открыты. И теперь ее посещение еще и выгодно, всем новым пациентам в приложении автоматически начисляется 300 приветственных бонусов.