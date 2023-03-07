← «Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу
Александра Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы →
В Перми открылась клиника заботы о здоровье «Лайт»
Светлана Пермякова, амбассадор клиники «Лайт»: "Я понимаю, для чего это, что это, как это. Это, во-первых, здоровье, это семья, это дети. Это здоровье нации, прежде всего".
Для 8-летнего Миши посещение кардиолога — это вопрос жизни. Сегодня вместе с мамой приехал на прием из Краснокамска. Специалиста выбирали долго.
Марина Занина: "По квалификации здесь, конечно, только высшая категория. Поэтому выбирают для ребенка только лучших врачей. Они как раз здесь есть. Надеюсь, будем эту клинику посещать".
Новая клиника «Лайт» в Перми - это 4 тысячи квадратных метров, на которых разместились взрослое и детское отделения, семейная стоматология, лучевая диагностика и особая гордость - отделение превентивной медицины, или «Жизнелогия».
Евгений Жижилев, заведующий отделением жизнелогии клиники «Лайт»: "Здесь более углубленные методы диагностики согласно современным тенденциям развития науки, как медицины".
Качественные лаборатории позволяют делать на месте самые сложные анализы. Для диагностики при необходимости есть аппарат МРТ.
В современной клинике и решения современные. Для удобства и пациента, и врача создано мобильное приложение, которое по своему функционалу полностью заменяет обычную регистратуру. Записаться к врачу можно в один клик.
Само по себе медицинское оборудование лечить не сможет. Так что особую ставку в клинике делают на привлечение квалифицированных кадров. И пока получается.
Инна Кряжевских, заведующая поликлиникой «Лайт» г. Пермь: "Очень радует то, что к нам пришли стажисты. Это люди, у которых стаж уже более 10, 11, а то 15 лет. Это очень важно. Для того, чтобы клиника работала и начала уже на старте привлекать именно профессионализмом, это очень важно, и мы очень рады".
Двери клиники официально открыты. И теперь ее посещение еще и выгодно, всем новым пациентам в приложении автоматически начисляется 300 приветственных бонусов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу
Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве
В Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливался
В Перми стартует чемпионат ПФО по боксу
Вынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСа
В Пермском крае снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству
"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Махонин и Денис Мацуев оценили ход строительства краевой музыкальной школы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.03.2023
Добавить комментарий: