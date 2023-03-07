«Икра и рыба Камчатская» - к праздничному столу

В Перми вновь открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Ассортимент большой - более 35 видов дальневосточных деликатесов, включая чавычу. Эта морская рыба более других насыщена жирными кислотами, необходимыми человеку в зимний период. К праздничному столу есть также белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга. И, конечно, натуральная икра.С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчённой — приготовленной на опилках яблони, вишни и груши. Можно не бояться покупать рыбу впрок, и замораживать самостоятельно. При разморозке она не теряет своих полезных и вкусовых качеств. Приобрести дальневосточные деликатесы на прилавке «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Пирамида» можно по 11 марта включительно.
Наталья Поликаркина: "В преддверии праздника узнала, что здесь у нас приезжает ярмарка. Приехала выбрать белорыбицу для мужа, для себя - чавычу, и конечно, красную икру. Какой же праздник без красной икры? Придёт внук 8-го числа поздравлять, я его угощу бутербродами с икрой".
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