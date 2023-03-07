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В Перми стартует чемпионат ПФО по боксу
Как рассказали в Минспорта Прикамья, участие в турнире примут порядка 160 сильнейших спортсменов. Кроме медалей на кону у боксеров будет стоять путевка на главные соревнования страны – чемпионат России по боксу.
Пермский край представит сборная в составе 14 боксеров. Среди них победитель первенства Европы 2003 года Матвей Онянов, призеры всероссийских соревнований – братья Денис и Данил Хряшко, Михаил Вахрушев и другие. Почетными гостями соревнований станут чемпионы СССР, Европы, Мира по боксу Айрат Хаматов, Василий Шишов, Валерий Лаптев, Владимир Мельник и Петр Галкин.
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