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Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве →
В Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливался
Пневматическая винтовка прямой угрозы жизни человека не несет, но при неблагоприятном стечении обстоятельств может нанести непоправимый вред здоровью."Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихинского района г. Перми зарегистрирован материал проверки. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной службы по приметам гражданин был задержан. Молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения доставлен в территориальный отдел полиции. Изъято пневматическое оружие. В результате происшествия пострадавших нет. В отношении гражданина составлен административный протокол. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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