В Перми мужчина гулял с пневматической винтовкой и прицеливался

На перекрестке улиц Юрша и Пушкарская в Перми неизвестный молодой человек ходил с пневматической винтовкой. Периодически он останавливался и начинал прицеливаться, чем напугал прохожих. Впрочем, судя по выложенному в соцсетях ролику, испугались далеко не все. Кто-то даже не обратил внимание. В сети пользователи обсуждают происшествие, и многие сходятся во мнении, что это пример так называемого "весеннего обострения".Пневматическая винтовка прямой угрозы жизни человека не несет, но при неблагоприятном стечении обстоятельств может нанести непоправимый вред здоровью."Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихинского района г. Перми зарегистрирован материал проверки. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной службы по приметам гражданин был задержан. Молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения доставлен в территориальный отдел полиции. Изъято пневматическое оружие. В результате происшествия пострадавших нет. В отношении гражданина составлен административный протокол. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.