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Вынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСа
Следствием и судом установлено, что виновный лично получил взятку в общей сумме 3 миллиона рублей от коммерсанта за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций.
"Осужденный за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах коммерсанта. Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечание к ст.291 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Суд назначал Дмитрию Левинскому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 миллионов рублей.
Напомним, ранее экс-руководитель краевого УКСа был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В 2017 году, Дмитрий Левинский заключил государственный контракт с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе. В дальнейшем чиновник, понимая, что строительство отстает от запланированного графика, при этом часть работ выполнена не в полном объеме, поставка медоборудования не произведена, необоснованно подписывал акты приемки на основании которых из бюджета подрядчику перечислялись денежные средства. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 29 млн рублей. Кроме того, Дмитрий Левинский проходит по делу о многомиллионном мошенничестве при строительстве зоопарка.
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