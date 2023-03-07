Вынесен приговор бывшему руководителю краевого УКСа

Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор бывшему директору «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрию Левинскому. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.Следствием и судом установлено, что виновный лично получил взятку в общей сумме 3 миллиона рублей от коммерсанта за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций."Осужденный за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах коммерсанта. Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечание к ст.291 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Суд назначал Дмитрию Левинскому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 миллионов рублей.Напомним, ранее экс-руководитель краевого УКСа был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В 2017 году, Дмитрий Левинский заключил государственный контракт с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе. В дальнейшем чиновник, понимая, что строительство отстает от запланированного графика, при этом часть работ выполнена не в полном объеме, поставка медоборудования не произведена, необоснованно подписывал акты приемки на основании которых из бюджета подрядчику перечислялись денежные средства. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 29 млн рублей. Кроме того, Дмитрий Левинский проходит по делу о многомиллионном мошенничестве при строительстве зоопарка.