← В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству
В Пермском крае снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству
"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Махонин и Денис Мацуев оценили ход строительства краевой музыкальной школы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.03.2023
Каждому Матроскину - по дяде Фёдору. В Перми прошёл "Котофест"
На пересечении улиц Ленина и Куйбышева появилась новая автобусная остановка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2023
В микрорайоне Запруд открылись взрослая и детская поликлиники
Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
Добавить комментарий: