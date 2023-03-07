В Прикамье прошло заседание Совета по предпринимательству

В Перми прошло первое в этом году заседание Совета по предпринимательству. По его итогам еще четыре инвестпроекта получили статус "приоритетного". Кроме того, обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей. Сейчас агропромышленный комплекс предоставляет более 30 направлений поддержки. В первую очередь это субсидии и гранты.Надежда Тукачева с крупным рогатым скотом работает не первый год. Сейчас здесь есть 4 коровника и большой молочный комплекс. Условия содержания стараются улучшать ежегодно. Поилки с подогревом, раздача корма через миксер.Надежда Тукачева, управляющая молочно-товарным комплексом СПК «Колхоз Совет»: "Телята довольные и счастливые. Из них вырастают счастливые коровы, которые дают вкусное молоко".Новые молочные фермы удалось возвести в прошлом году за счет господдержки со стороны региона. Еще одно направление работы - растениеводство. Здесь появился новый склад по переработке и хранению зерна.Ольга Власова, председатель СПК «Колхоз Совет»: "Все это возможно благодаря тому, что есть поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства, сейчас это министерство агропромышленного комплекса. Поддержка на инвестиционные проекты, на строительство".Финансовые меры поддержки обсудили на первом в этом году заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Как заявлено, сейчас агропромышленный комплекс предоставляет более 30 направлений поддержки. В первую очередь это субсидии и гранты. В этом году для удобства принципиально изменили подход и к выплатам.Татьяна Пестова, первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края: "Мы понимаем, что есть критические точки для предприятий, когда необходимо воспользоваться этими средствами. Это, прежде всего, посевная кампания, уборочная кампания. И график распределяется так, чтобы максимальные средства перечислить в этот период".Помимо финансовой поддержки предпринимателей, работающих в разных сферах, в Пермском крае действуют и инструменты поддержки инвесторов. Основной из таких - статус приоритетного инвестиционного проекта.Сейчас в региональном портфеле 67 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 630 млн рублей. Это позволит создать более 10 тысяч рабочих мест.Количество приоритетных инвестпроектов увеличивается каждый квартал. Только на первом заседании Совета по предпринимательству статус «приоритетных» получили инвестпроекты сразу 4 компаний. Среди них, к примеру, строительство водно-оздоровительных комплексов и гостиниц на территории Перми и Березников. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, поддержке бизнеса краевые власти уделяют большой значение.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я хочу подчеркнуть, что мы продолжаем развивать меры по стимулированию инвестиций, и присвоение ПИПов проектам является для нас приоритетом. Сегодня заявлено проектов на сумму инвестиций порядка 6 млрд рублей, создание 300 рабочих мест".На следующий год у «Колхоза Совет» в планах при поддержке краевого Минагро построить новые зерновые склады и ферму.