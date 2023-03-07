"Вы вдохновляете мужчин и развиваете наш город". Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня глава Перми Алексей Дёмкин встретился с жительницами краевой столицы, которые внесли ощутимый вклад в развитие города. Алексей Дёмкин поздравил собравшихся с приближающимся праздником и отметил, что женщины активно участвуют в жизни своей малой родины.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Город Пермь славен своими женщинами. Вы не только вдохновляете мужчин, вы действительно развиваете наш город, каждый в своём направлении, столько замечательных профессий сегодня было перечислено, и вы являетесь цветом Перми".На встречу пригасили общественных деятелей, руководителей социальных и учебных учреждений. Так, пермские педагоги принимали участие в гуманитарной миссии на территории ДНР, оказывая помощь своим коллегам, делясь опытом реализации государственной образовательной политики. Кроме того, специалисты оказывали психолого-педагогическую помощь семьям мобилизованных. И если надо, готовы помогать вновь. Инна Дубровина, директор школы № 47: "Я понимала, насколько важно для людей, которые находятся в разной жизненной ситуации, в отсутствие определённого сопровождения, при переходе на новые стандарты, на новые законы, на новую систему обучения, очень важно, когда к ним приезжают и им помогают".