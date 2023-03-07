← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.03.2023
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Дмитрий Махонин и Денис Мацуев оценили ход строительства краевой музыкальной школы
Всеволод Якубовский: "Я очень хочу связать карьеру с музыкой, потому что мне очень нравится этим заниматься, я обожаю выступать на сцене, мне это доставляет огромное удовольствие".
Ежегодно дети Прикамья становятся участниками и победителями самых престижных музыкальных конкурсов по всей России. Для того чтобы юные таланты оттачивали своё мастерство, краевые власти в Перми возводят уникальный объект.
Речь идёт о новой краевой музыкальной школе. Её строят к 300-летнему юбилею города. Здесь будут учиться дети с 1-го по 11-й класс.Вера Никольская, директор Краевой музыкальной школы: "Мы будем обучать всем инструментам симфонического народного оркестра. Поступление в школу будет проводиться на основе конкурсного отбора".
В рамках рабочего выезда проинспектировал ход строительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с всемирно известным пианистом Денисом Мацуевым.
Денис Мацуев, народный артист РФ: "Помимо масштаба, это ещё и новая специальная школа музыкальная, их всего 9 в стране. Знаменитая всем ЦМШ в Москве, Гнесинка, в Петербурге и так далее. И это потрясающе, что в Перми такое будет".
Школа рассчитана на 350 человек. В ней смогут учиться дети со всего региона. Здесь предусмотрен интернат на 100 мест.Под стеклянным куполом расположится амфитеатр для проведения мероприятий на свежем воздухе. Это будет самая крупная музыкальная школа в Пермском крае. Планируется, что с детьми будут заниматься 180 преподавателей.
В четырёхэтажном здании разместят школьные классы, концертно-репетиционный комплекс, студию звукозаписи, зал для выступлений, спортзал. Сейчас рабочие заканчивают монтаж кровли и фасада, идёт устройство коммуникаций, в ближайшее время должны приступить к внутренней отделке.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уже должны заниматься подбором преподавателей — это и происходит. И наполнением этого замечательного объекта музыкальными инструментами. Мы ориентируемся на то, чтобы в Перми появился этот объект как можно скорее".
На базе школы также будут проводиться мастер-классы, конкурсы профмастерства, откроется Методический центр для преподавателей музыкальных дисциплин.
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