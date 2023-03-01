← Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
В микрорайоне Запруд открылись взрослая и детская поликлиники
Для открытия новых медицинских организаций за счет средств региональной программы «Качественное здравоохранение» были приобретены помещения площадью более 500 м².
Каждая из поликлиник рассчитана на 30 посещений в смену, что позволит нам удовлетворить потребности в медицинской помощи всех жителей ближайших микрорайонов. Важно, что здесь и взрослым и детям будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также по расписанию будут приглашаться узкие специалисты. Обе поликлиники полностью укомплектованы для приема врачей новым современным оборудованием и расходными материалами – здесь уютно и комфортно, что важно и для пациентов, и для сотрудников медицинских организаций», – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
В Минздраве Прикамья сообщили, что по функциональному наполнению оба филиала – и взрослая и детская поликлиники – идентичны. Для приема взрослого населения организована работа четырех терапевтических участков. Маленьких пациентов будут принимать два педиатра. В обоих филиалах оборудованы пункты забора анализов, кабинеты доврачебной помощи, а также процедурные и прививочные.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
Прокуратура взяла под контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома по улице Куйбышева, 143
Смертельное ДТП: в Очерском округе столкнулись два грузовых автомобиля
6-летняя Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд
В Перми будут судить 9 наркодилеров
За сутки в Прикамье выявлено более 200 случаев COVID-19
«Кванториум Фотоника» помогает воплощать идеи в жизнь
Затопило кипятком. Жильцы дома на Петропавловской, 97 обвиняют управляющую компанию
В Краснокамске осуждены мошенницы, которые обворовывали пенсионеров
В ЛДПР предложили меры по снижению расходов на коммуналку
Добавить комментарий: