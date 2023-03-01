В микрорайоне Запруд открылись взрослая и детская поликлиники

Сегодня в Перми по адресу ул. Лядовская, 127 в жилом комплексе «Вишневый» начали работать филиалы Городской поликлиники № 7 (ГП № 7) и Городской детской клинической поликлиники № 1 (ГДКП № 1). К новым филиалам прикреплены 7 тыс. взрослых и 1,6 детей, проживающих в микрорайонах Запруд, Гарцы и Центральная усадьба. Теперь им для посещения участковых терапевтов и педиатров не придется ездить в больничный городок на Грачева, 12.Для открытия новых медицинских организаций за счет средств региональной программы «Качественное здравоохранение» были приобретены помещения площадью более 500 м².Каждая из поликлиник рассчитана на 30 посещений в смену, что позволит нам удовлетворить потребности в медицинской помощи всех жителей ближайших микрорайонов. Важно, что здесь и взрослым и детям будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также по расписанию будут приглашаться узкие специалисты. Обе поликлиники полностью укомплектованы для приема врачей новым современным оборудованием и расходными материалами – здесь уютно и комфортно, что важно и для пациентов, и для сотрудников медицинских организаций», – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.В Минздраве Прикамья сообщили, что по функциональному наполнению оба филиала – и взрослая и детская поликлиники – идентичны. Для приема взрослого населения организована работа четырех терапевтических участков. Маленьких пациентов будут принимать два педиатра. В обоих филиалах оборудованы пункты забора анализов, кабинеты доврачебной помощи, а также процедурные и прививочные.