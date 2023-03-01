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Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня. Напомним, его планируется расположить в правобережной части города на территории площадью более 20 га. В кампусе разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров. Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов – 19,7 млрд руб.
«Пермь стала первым регионом второй волны отбора, который подписывает соглашение с концессионером для реализации такого масштабного инфраструктурного проекта, как строительство кампуса мирового уровня. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» по поручению Президента РФ на территории кампуса помимо жилых помещений планируется разместить учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Это позволит Камской долине стать точкой притяжения в регион талантливой молодежи, заинтересованной в развитии российской науки», – сказал замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
В региональном Минобре сообщили, что в течение года концессионер обязан разработать проектную документацию в отношении каждого объекта. В следующем году планируется приступить к строительству гостиничного комплекса. Все строительно-монтажные работы запланированы в течение трех лет.
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