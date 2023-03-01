«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.03.2023 в 18:10
10.02.2023 в 17:40
25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2023
В Перми началось расселение жителей дома на улице Куйбышева, 143
В микрорайоне Запруд открылись взрослая и детская поликлиники
Юные повара принимают участие в фестивале «Кулинарные фантазии»
Житель Соликамска, подозреваемый в разбойном нападении, предстанет перед судом
Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
Прокуратура взяла под контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома по улице Куйбышева, 143
Смертельное ДТП: в Очерском округе столкнулись два грузовых автомобиля
6-летняя Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд
В Перми будут судить 9 наркодилеров
За сутки в Прикамье выявлено более 200 случаев COVID-19
«Кванториум Фотоника» помогает воплощать идеи в жизнь
Затопило кипятком. Жильцы дома на Петропавловской, 97 обвиняют управляющую компанию
В Краснокамске осуждены мошенницы, которые обворовывали пенсионеров
В ЛДПР предложили меры по снижению расходов на коммуналку
Стадион «Юность» передали в краевую собственность
С 1 марта начинают работу ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
Снегопады стали причиной задержек городского транспорта
В Перми введён режим ЧС для дома на улице Куйбышева, 143
Без сирен. Проверка систем оповещения населения пройдет в режиме "тихий тест"
В Перми состоялось открытие 73-го Чемпионата России по самбо
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.02.2023
В Прикамье снова ожидается сильный снегопад
В Прикамье прошёл турнир по охотничьему биатлону
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В микрорайоне Запруд открылись взрослая и детская поликлиники
Заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса
Прокуратура взяла под контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома по улице Куйбышева, 143
Смертельное ДТП: в Очерском округе столкнулись два грузовых автомобиля
6-летняя Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд
В Перми будут судить 9 наркодилеров
За сутки в Прикамье выявлено более 200 случаев COVID-19
«Кванториум Фотоника» помогает воплощать идеи в жизнь
Затопило кипятком. Жильцы дома на Петропавловской, 97 обвиняют управляющую компанию
В Краснокамске осуждены мошенницы, которые обворовывали пенсионеров
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