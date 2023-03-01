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Прокуратура взяла под контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома по улице Куйбышева, 143
"В еженедельном режиме осматривались маяки, информация передавалась в администрацию, в двухнедельном режиме нанималась вышка - смотрели маяки, которые недоступны для посещения. Последние результаты - пошло расширение трещин", - сообщил Игорь Давлетшин, и.о. первого заместителя главы администрации Свердловского района г. Перми.
Ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома по улице Куйбышева, 143 держат органы прокуратуры города. Районный прокурор на месте работы межведомственной оперативной группы, устанавливавшей степень деформации здания, координировал действия правоохранительных органов, по его инициативе в органах внутренних дел зарегистрирован материал проверки, организованы необходимые процессуальные мероприятия.
Ранее на основании принятых прокуратурой города мер реагирования признаны незаконными чрезмерно длительные сроки расселения жителей указанного дома.Подробности выяснял Антон Нагибин.
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