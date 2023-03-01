Смертельное ДТП: в Очерском округе столкнулись два грузовых автомобиля

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Напомним, по распоряжению Упрдор "Прикамье" с 19:00 до 24:00 28 февраля было ограничено движение грузового транспорта, ограничение распространялось и на место, где произошла авария.
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