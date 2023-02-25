В Пермском Театре-Театре поставили спектакль, посвященный зданию

В Пермском академическом Театре-Театре поставили спектакль, посвященный зданию. А точнее - знаменитой гостинице "Центральная" или как ее называли когда-то "Дом одиночек". С 30-х годов прошлого века он стоит на перекрестке Сибирской и Советской.В ресторане гостинцы «Центральная» в 60-е годы собирался весь свет прикамской интеллигенции. Поэты, певцы, художники военные. Между ними возникали разговоры, споры, драки — в общем, жизнь кипит.Семиэтажное здание из кирпича построено в 1930-х годах. Архитектурный стиль — конструктивизм. На тот момент это было самое высокое здание и самое центральное здание в городе.Место, где расположилась гостиница «Центральная», вошло в историю города. Дело в том, что неподалеку находится оперный театр, главпочтамт, центральный универсам, а также музей и даже зоопарк.Именно из-за ее расположения сюда стекались все самые интересные и талантливые люди страны. В шаговой доступности от магазинов и театра селились в разные времена Виталий Бианки, Осип и Лиля Брик, Галина Уланова, Вольф Мессинг. Сам сценарий напитан множеством интереснейших деталей, которые действительно происходили в нашем городе.Самый интересный период случился во время войны и связан он с эвакуацией, когда «семиэтажка» стала на несколько лет вторым домом для огромного числа творческой интеллигенции со всего Советского Союза. Арам Хачатурян написал здесь знаменитый «Танец с саблями», Вениамин Каверин – главы романа «Два капитана», а Сергей Прокофьев – партитуру балета «Золушка».Ксения Гашева, автор литературного текста: "Мы снимаем кино, у нас есть три пласта времени: сегодняшний, когда это кино снимается, 60-е, в которых живут главные герои фильма, и 40-е, потому что шестидесятые на сороковые завязаны очень плотно, эти поколения не разорвать – поколения отцов и детей".Премьерные показы стартуют в Театре-Театре со 2 марта.