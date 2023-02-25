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В одном из пермских кафе поселился попугай
Создатели кофейни в центре Перми мечтали сделать особенное, уютное место. Наполнив помещение живыми деревьями, здесь, кстати, растет даже кофейное, они задумали завести волнистых попугайчиков, но появилась она — Ара, по имени Бумажка, или просто Бума.
Лариса Мухачева, хозяйка кофейни: "Она очень любит общаться, она любит встречать гостей, попрошайничать, как любые животные и птицы. Выпрашивать, если ей не дают, она спрашивает — вкусно ли вам? Чтобы дали".
В кофейне Бума чувствует себя более, чем комфортно, ведь это ее дом, а посетители приходят в гости. Среди них есть любимчики, а есть те, к кому попугай не пойдет.
У птицы, конечно, есть своя клетка, но большую часть времени Бума свободно перемещается по кафе. Она может смело пролететь над головами посетителей. Или подсесть за столик и выпросить угощение.
Любоваться есть на что — окрас крыльев — природный калейдоскоп, размах 1,5 метра, мощный клюв, способный расколоть кокос. Но непростой характер.
Кстати дама юная — Буме всего 10 лет, по меркам попугаев — подросток. Эти птицы живут до 70, а то и 100 лет. Так, что у желающих есть время познакомиться с Бумашкой и даже построить отношения.
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