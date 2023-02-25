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В Пермском Театре-Театре поставили спектакль, посвященный зданию →
Эти выходные станут последними, когда будут работать сразу два кинотеатра Перми
15 лет назад, открывшийся «Колизей» был современным многозальным кинотеатром. Самым большим на тот момент в Перми. Уникальными особенностями стали современный интерьер, удобные итальянские кресла, большая посадка зрителей.
Елена Паздникова, директор кинотеатра «Колизей синема парк»: "Открылись мы фильмом «Ирония судьбы, с легким паром. Вторая часть». Фильм был долгожданным. В новогодние праздники к нам пришло колоссальное количество гостей. Мы принимали по 7-8 тысяч гостей в день".
Несколько лет кинотеатр проработал на пленке, а потом перешел на современное уже цифровое оборудование, рассказывает Сергей Попов. И если раньше все программировалось вживую, то сейчас все работает само без участия человека.
Сергей Попов, инженер отдела кинотехнологий: "Сейчас все автоматически, фильм загружается сам без участия человека, по расписанию. Программа знает, что в определенном зале нужно показывать определенный фильм".
Навсегда закрывается и «Кристалл». Первый на Урале панорамный кинотеатр появился 30 декабря 1960 года. Только за месяц после открытия в нем побывало свыше 150 тысяч зрителей. Старт ознаменовала картина «Широка страна моя». Это первый в СССР кинофильм, снятый в 1958 году в панорамной кинематографической системе «Кинопанорама». Она позволяет создать эффект присутствия. Всё на пленке.
Последняя глобальная реконструкция прошла тут в 2010 году. Тогда «Кристалл» заиграл новыми современными красками.
Спустя некоторое время напоминать о том, что в здании происходило становление пермского синема, будут только тематические скульптурные композиции на улице.
Композиция «Трус, балбес и бывалый» появилась возле «Кристалла» в 2010 году. По задумке автора, персонажи как бы прогуливаются перед просмотром известного фильма «Кавказская пленница».
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