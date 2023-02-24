На эспланаде в Перми открылась масленичная ярмарка

На эспланаде в Перми, прямо рядом с главной городской елкой, открылась масленичная ярмарка. Она будет работать до конца недели. Помимо блинов все самое вкусное представили и местные фермеры.На ярмарке, к примеру, можно найти натуральную, сделанную по старинным рецептам колбасу, ребрышки собственного копчения и рыбу, изготовленные в Перми.Для любителей сладкого есть - свежий чак-чак, а также мед с частной пасеки из Барды. В наличии мед липовый, донниковый и цветочный. Прежде, чем выбрать свой - все можно попробовать.Можно найти также турецкие сладости, имбирь, вяленые ягоды, разнообразные виды халвы.Организовал масленичную ярмарку с продукцией от местных производителей «Пермский бизнес-инкубатор».Елизавета Саксонова, директор МКУ «Пермский городской бизнес-инкубатор»: "Мы бесплатно предоставляем места для предпринимателей. Это позволяет им как можно быстрее набрать свою клиентскую базу. Дать попробовать жителям нашего города качественную собственно произведенную продукцию".Главный символ масленицы - блины можно найти тоже на ярмарке. С пылу с жару. Проработает ярмарка до конца недели с 11.00 до 19.00 часов. Гостям будет и где развлечься. Так, на 24 февраля на 13:00 дня запланирована программа с конкурсами, призами и вкусными угощениями.