В Пермском музее технической миниатюры представили новую экспозицию
Из 250 метров установленного рельсового полотна, для зрителей доступна только половина, остальные — маневровые пути, скрытые под макетом. Но без них постоянное движение железнодорожных составов было бы невозможным. Время суток и работу фонарей теперь контролирует компьютер. А вот движение поездов, как и раньше, регулируется вручную с помощью пульта.
Илья Сумароков, соучредитель музея технической миниатюры: "Здесь мы выбираем адрес локомотива, которым мы управляем, регулятор служит для регулировки скорости, а остальные кнопки служат для включения каких-либо функций: свет, звук, дым, все, что вы видите на макете".
Макет меняется постоянно, поэтому точное количество фигурок людей, животных и даже зданий создатели назвать не берутся. В объеме композиция ограничена площадями музея, а вот техническое оснащение и детализация усложняется с каждым днем. Появляются и узнаваемые строения.
Рабочий процесс не заканчивается никогда. Весь необходимый инструмент моделиста находится прямо рядом с макетом. Здесь и гипс для создания рельефа, и клей для моделей, и паяльник для электрики. Ну, а дальше только фантазия и кропотливый труд.
Новая экспозиция музея посвящена моделям спецтранспорта. Представлены машины пожарной и медицинской служб, полиции, почты, аэродромная техника. За основу взяли базовые модели автомобилей, а вот детали по большей части - это ручная работа.
Александр Глушков, соучредитель музея технической миниатюры: "Это модели в масштабе 1 к 43. Все модели, которые показаны на экспозиции, имеют прототип, который когда-то использовался на дорогах общего пользования, либо до сих пор используется".
Организаторы не скрывают, что макет - это собирательный образ. Представлены разные страны, разные времена года. В новом модуле постараются освоить и новую стихию, в горном озере, по задумке, будут нырять аквалангисты.
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