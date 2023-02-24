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В Нижнем Новгороде открылась выставка деревянной скульптуры «Пермские боги»
В полумраке воссозданного славянского антуража открылась выставка «Пермские боги» в манеже нижегородского кремля. Здесь теперь располагается Государственный художественный музей. Встречают деревянную храмовую скульптуру Прикамья гостеприимно.
Роман Жукарин, директор Нижегородского государственного художественного музея: "Эта выставка направлена на то, чтобы рассказать всем, кто придёт, каким образом в период советского времени эти скульптуры сохранялись, экспонировались, реставрировались. Вообще Пермская деревянная скульптура достаточно яркое явление в истории русской культуры".
В дальнюю дорогу 10 дней назад уникальные экспонаты бережно собирали пермские специалисты.
Артём Кутергин, художник-реставратор: "Под каждого такого ангела нужно сделать индивидуальную подложку, чтобы можно был плотно прижать крепёжными ремнями к стенке. Крылья очень мешают, поэтому под них приходится индивидуально вырезать сложные формы".
Титульной коллекции пермской галереи уже сто лет. Основная её часть была собрана с 1922 по 1924 годы, в экспедициях по Пермскому краю, под руководством Николая Серебрянникова. Это части убранства местных церквей и часовен, образы Распятия, святых, апостолов, ангельских чинов.
Наталья Старикова, куратор выставки «Пермские боги»: "Сразу же была проведена выставка, и практически сразу он написал каталог. Выставка и издание - это был как раз залог сохранения этих предметов в атеистическом государстве. Конечно, первые выставки шли под антирелигиозными лозунгами".
Распространённое название - «Пермские боги» - коллекция получила с лёгкой руки первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского.
Надежда Беляева, президент Пермской государственной художественной галереи: "В этой короткой формуле, краткой очень - два слова, отношение народа простого того времени к скульптуре 17 века, начала 20 веков. Отношение их к этим богам, к этой скульптуре. С другой стороны, это тот путь, который они проделали от других верований. От язычества до принятия христианства".
Нижегородцы увидят 74 рельефные скульптуры из запасников Пермской художественной галереи, а также познакомятся с архивными фотоматериалами — видами мест и храмов, из которых происходят артефакты.
В год 300-летия краевой столицы Пермская художественная галерея готовит целую серию выездных проектов, среди них - Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Государственная Третьяковская галерея и питерский ЦВЗ «Манеж».
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