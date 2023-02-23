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В Пермском музее технической миниатюры представили новую экспозицию →
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.02.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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В Перми прошла церемония возложения, посвященная Дню защитника Отечества
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