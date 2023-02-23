В Перми прошла церемония возложения, посвященная Дню защитника Отечества
Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Поздравляю всех с Днём защитника Отечества, с Днём Советской армии и военно-морского флота. А главное, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!".
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