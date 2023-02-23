Новый российский фильм "Праведник" стал лидером проката

Фильм о бессмертном подвиге советского офицера Николая Киселева, который в 1942-м получил приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше 200 евреев.Зрители подчеркивают и хороший актерский состав. В него вошли, в том числе, Александр Яценко, Любовь Константинова, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий. Съемки вели в России, Белоруссии, Израиле. Чтобы прочувствовать и показать всю суть сложного пути навстречу спасению, режиссер Сергей Урсуляк провел своих героев в прямом смысле по дремучим чащам. Так, как это и было в 1942-м.Картина стоила не малого труда. Автор сценария специально встречался с потомками спасшихся евреев. Эти истории, обрамленные в художественную канву, легки в основу фильма.Например, Любовь Константинова, исполнившая роль переводчицы Ани, несколько месяцев брала уроки идиш. Ее роль о самоотверженности и любви.Любовь Константинова, актриса: "Выбора у нее не было. У нее изначально не стоит выбора. Она знает, куда она идет. Она знает, что готова отдать за это жизнь".Потомки спасенных Николаем Киселевым разлетелись по всему миру, но ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня, в день последнего массового убийства в Долгиновском гетто.В прокате «Праведник» идет почти неделю, но есть уже промежуточные результаты. За первый уикенд картина собрала более 120 млн рублей, посещаемость - 400 тысяч зрителей по всей России.