На проходных НПК «Пермские моторы» открыли мемориальную доску Анвару Гатауллину

Возле центральных проходных "Пермских моторов" открыли мемориальную доску Анвару Гатауллину. Герою Советского Союза, чьим именем названа улица в Перми, 23 февраля исполнилось бы 100 лет.История военного лётчика Анвара Гатауллина полна драматизма и настоящей героики. Осенью 1944-го его самолёт был подбит, товарищи погибли, и Анвар направил горящую машину на расположение вражеских войск.Валерия Гаврилова начальник бюро истории АО «ОДК-Пермские моторы»: "Но баки взорвались, и его взрывной волной выбросило из кабины, она же не герметичная была, и его выбросило, и он повис на стропах парашюта".Потом были плен, побег, служба в пехоте, и новость о том, что ему присвоено звание Героя Советского Союза, правда, посмертно. Вот и в наградном листе так указано, потому что лётчика считали погибшим. Потом всё прояснилось, и сейчас родственники показывают фотографии из семейного архива.А после службы в армии Анвар Гатауллин работал на Пермском моторном заводе и вот у центральных проходных торжественное мероприятие.В честь столетия со дня рождения героя на проходных НПК «Пермские моторы» объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха открыта мемориальная доска. В мероприятии участие приняли люди разных поколений, в том числе внучка и сын Анвара Гатауллина.Анас Гатауллин: "Он был простым советским парнем, скромным, добродушным, не кичился своим званием Героя Советского Союза, всегда был общительным".Говоря об исторической памяти, она сохраняется, мемориальная доска тому пример. А ещё в Свердловском районе есть улица, которой в своё время присвоили имя героя.Открытие же мемориальной доски - это часть большого проекта ветеранской организации предприятия. Так, например, на карте города появился «МИГ на взлёте», реконструирован мемориал, посвящённый моторостроителям, погибшим в годы войны и не только.Рашид Дзунза, председатель ОО «Ветераны Пермских моторов»: "У нас ещё много замечательных людей, которые работали на нашем заводе, о которых надо сохранить память, и эту память передать молодым рабочим нашего предприятия".И из ближайших планов - открытие памятника молодому рабочему в сквере имении Субботина, недалеко от взлетающего МИГа.