Во всех округах Прикамья начали работать Центры поддержки участников СВО

Во всех округах Пермского края начали работать Центры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Центры готовы оказать помощь по любому вопросу, в шаговой доступности и по принципу "единого окна".Например, после официального открытия нового муниципального Ординского центра «Помощь здесь» в начале февраля составили полный список профессиональных военных, мобилизованных и добровольцев в зоне СВО. С каждой семьей теперь работают индивидуально.Наталья Кузнецова, координатор Муниципального центра «Помощь здесь» Ординского округа: "Со всеми мы проговорили по помощи, какую можем оказать. Это у нас и юридическая консультация, и помощь социальной защиты населения и, конечно же, наша волонтерская помощь".Помощь стараются доставлять адресно для своих односельчан. В первую очередь помогает «Боевое братство».Олег Гондырских, руководитель НКО «Боевое братство» Ординского МО: "Увозили пенки, спальные мешки, укомплектовывали дополнительно туалетными принадлежностями, теплыми носками, теплым бельем".Открыть центры «Помощь здесь» в каждом муниципалитете губернатор Дмитрий Махонин поручил в начале февраля. Региональная общественная организация начала работать с осени прошлого года. Теперь важно наладить взаимодействие на местах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я бы хотел, чтобы мы еще более слажено обеспечили соответствующую работу. Эта слаженность должна быть обеспечена на местах".