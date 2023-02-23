← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.02.2023
Во всех округах Прикамья начали работать Центры поддержки участников СВО →
В Перми состоялся митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества
Вслед за Пермским губернским оркестром выступили артисты Театры оперы и балета, хор «Млада», другие творческие коллективы Прикамья. Среди гостей были ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, сотрудники оборонных предприятий края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: " День защитника Отечества – это еще и праздник для всех оборонщиков, для всех, кто трудится у станков, куя победу в сегодняшние времена. В Перми и Пермском крае, Лысьва и Пермь носят гордое звание «Город трудовой доблести». Это благодаря тому, что именно заводчане побеждали и вносили свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, и так происходит сейчас".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.02.2023
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