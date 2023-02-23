В Перми состоялся митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

В Парке Горького состоялся митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества. Для того чтобы поздравить друг друга с праздником и выразить поддержку российским военным, собралось больше 8 тысяч человек. Открыл мероприятие Пермский губернский оркестр.Вслед за Пермским губернским оркестром выступили артисты Театры оперы и балета, хор «Млада», другие творческие коллективы Прикамья. Среди гостей были ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, сотрудники оборонных предприятий края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: " День защитника Отечества – это еще и праздник для всех оборонщиков, для всех, кто трудится у станков, куя победу в сегодняшние времена. В Перми и Пермском крае, Лысьва и Пермь носят гордое звание «Город трудовой доблести». Это благодаря тому, что именно заводчане побеждали и вносили свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, и так происходит сейчас".