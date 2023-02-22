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Брокеры-мошенники обманули жительницу Прикамья на 1,7 млн рублей
Женщина заполнила предлагаемую анкету, в которой сообщила свой номер телефона. На связь с потенциальным инвестором неоднократно выходили «представители компании» и рассказывали о получении высоких доходов и больших возможностях, открывающихся перед участниками вложений, свою заинтересованность мотивировали повышением финансовой грамотности населения. Потерпевшая, действуя указаниям незнакомцев, оформила в разных банках кредиты и займы в микрофинансовых организациях, взяла денежные средства в долг у родственников, а также использовала личные накопления, чтобы сделать вложение.
"Всю собранную сумму порядка 1,7 миллионов рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки «alpemarket», осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в сети Интернет информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники. Осознав, что стала жертвой обмана она обратилась в полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В полиции сообщили, что еще одна жительница Ильинского городского округа, попавшая на такую же уловку злоумышленников, лишилась более 110 тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ведется расследование.
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