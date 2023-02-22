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С 23 по 26 февраля общественный транспорт Перми будет работать по воскресному расписанию →
В Пермском крае за сутки выявлено более 200 случаев COVID-19
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Чайковском и Пермском округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9 241 человек.
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Брокеры-мошенники обманули жительницу Прикамья на 1,7 млн рублей
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