Прикамье получит федеральную субсидию на организацию бесплатных турпоездок для школьников

Пермский край вновь получит федеральную субсидию на организацию бесплатных туристических поездок для школьников. Об этом сегодня заявили в региональном правительстве. В прошлом году возможностью путешествовать и увидеть красоты Прикамья воспользовались 7 тысяч человек. Одна из точек притяжения в Кунгуре - смотровая площадка, по соседству скульптурная композиция Пуп Земли, который по заверениям кунгуряков находится именно здесь. Много интересной информации, в общем, полезно устраивать такие походы, уверена Ульяна.Ульяна Патласова: "Друг откуда-то издалека приедет, ты сможешь сводить его по всем местам, которые известные и неизвестные, и рассказать всю историю".Вообще, эти ребята любят новые открытия. Так, осенью, в составе большой группы съездили в тур по северу края по программе бесплатных школьных поездок, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И даже сделали небольшой фильм - про Орёл, Усолье, Соликамск и Чердынь. Софья Курилова: "Я побывала в этих местах первый раз, узнала очень много нового, был очень хороший гид, который рассказывал всё очень интересно".В прошлом году Пермский край вошёл в число 18 регионов, которые получили федеральные субсидии на организацию путешествий учеников с пятого по девятый класс. Туроператоры Прикамья разработали 30 маршрутов, которые и предложили ребятам.Галина Теклюк директор туристической фирмы «КуМир»: "Обязательно они проживали в гостиницах классифицированных и не менее трёх звёзд. Выбирали партнёров, которые могли вкусно покормить, и обязательно у нас в маршрутах во всех были квесты, всё подавалось в игровой форме".Глава региона Дмитрий Махонин со своей стороны отметил, что детский туризм - одно из важных направлений. И создание условий для его развития - это и потенциал для экономики, и возможность для ребят увидеть новые места, памятники природы, музеи других городов. Не каждый день такое увидишь - вот, например, гаубица системы Шнейдера, образца 1910 года - мощь, можно не только посмотреть, но и потрогать руками. А по соседству - швейная машинка Зингера, также начало 20 века.Более 7 тысяч школьников совершили в прошлом году поездки по краю. Сейчас финансирование программы будет увеличено, так же, как и количество маршрутов.Дмитрий Веригин, врио руководителя Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России: «Правительство выделит 1 миллиард рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Субсидию на софинансирование туристических поездок учащихся получат 29 регионов».Прикамье на реализацию проекта получит 50 миллионов рублей, ожидаемое количество юных туристов в этом году - 10 тысяч. И, судя по общению со школьниками, настроены ребята решительно.