В Перми заканчивается снос 4-этажного дома по ул. Советской, 75

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Дата возведения здания - 1917 г. Возможно, здание имело отношение к конфетной фабрике "Кама", которая ранее была расположена рядом по ул. Советской ,77 (ранее ул. Торговая) - в доме купца и владельца фабрики Владимира Судоплатова - первого шоколатье, открывшего шоколадную фабрику на Урале и в Сибири.
В 1923 году фабрику переименовали в "Красный Урал", в 50-е годы она получила название "Пермская кондитерская фабрика".
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