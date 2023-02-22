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Депутаты Заксобрания оценили организацию учебного процесса в ПГГПУ
Возможностей у современных студентов действительно стало больше. Одно перечисление названий учреждений на базе вуза чего стоит: «Кванториум», «Дом научной коллаборации», Парк науки, Технопарк универсальных педагогических компетенций
Экзамены для студентов при этом никто не отменял, правда, проходят они уже в совершенно новых условиях. Для этого здесь создан, на первый взгляд, самый обычный школьный класс, в котором будущий педагог работает с детьми. Единственное отличие - это зеркальная стена. За стеклом - места для экзаменаторов, в учебный процесс они не вмешиваются, своим суровым видом не смущают, а значит, и оценки самые объективные.
Какие условия созданы для будущих педагогов и как на практике организован учебный процесс, в рамках рабочего выезда оценили депутаты краевого парламента.
Сергей Исаев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня мы увидели потенциальные ответы, которые уже сейчас дают новую кровь, новую жизнь всей отрасли образования".
Университет сегодня готовит 82% всех педагогов с высшим образованием в Прикамье. Причем на выходе мы получаем специалиста, как минимум в двух областях.
Константин Егоров, ректор ПГГПУ: "Здесь мы готовим 5 лет и даем сразу два профиля. Например, учитель начальных классов и информатики".
Благодаря участию в федеральных и региональных программах, вуз в последние несколько лет получил значительные финансовые вливания. Это теперь общая образовательная стратегия.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Сначала педагоги, сначала развитие их потенциала, потому что если этого не будет, то детей достойных мы не воспитаем".
Отдельно на рабочей встрече депутаты говорят о региональных мерах поддержки, которые призваны решить кадровые проблемы в школах. Таких сейчас много, только за последнее время парламент принял два новых закона.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Первый закон предполагает выделение бесплатно земельных участков в сельских населенных пунктах численностью до 10 тысяч человек. Также законом Пермского края установили возможность — старшекурсник, работая в образовательном учреждении, начиная с третьего курса, этот стаж уже входит в его профессиональную деятельность".
По итогам совещания к вопросу государственной поддержки будущих педагогов депутаты планируют вернуться еще раз уже в ближайшее время.
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