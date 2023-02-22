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В Перми открылось представительство крупнейшего в России оператора речных круизов
Наталья Трясцина, региональный представитель компании «ВодоходЪ» в Перми: "На Байкале, это судно на воздушной подушке. А также у нас предусмотрен круиз на Енисей на теплоходе класса люкс «Максим Горький».
Речные круизы — это отдых по системе “все включено”. В их стоимость входит проживание, трехразовое питание, развлекательная программа на борту и экскурсии на берегу. Флот круизного оператора «ВодоходЪ» состоит из 26 теплоходов различных классов: 3, 4 и 5 звезд. Прямо из Перми есть круизы от 3 до 20 дней. А для работы в регионе «ВодоходЪ» выделил из флота четырёхпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Он доставит в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Волгоград, Астрахань, Карелию и другие города России. До 5 марта для пермяков действует специальное предложение.
Ирина Дьяконова, старший менеджер компании «ВодоходЪ»: "В честь открытия нашего офиса в городе Перми компания «ВодоходЪ» дарит всем пермякам 20% скидку. Сейчас уже можно выбрать круизы до Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда на четырехпалубных теплоходах нашей компании".
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