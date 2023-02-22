← На Западном обходе Перми произошло 4 ДТП
В Перми открылось представительство крупнейшего в России оператора речных круизов →
В Прикамье перед судом предстанут братья-закладчики наркотиков
Установлено, что два брата 1994 и 1997 годов рождения занимались сбытом наркотических средств через тайники-закладки, работая на интернет-магазин. Родственники закупали крупные партии наркотических средств в Челябинске, Москве, Екатеринбурге, хранили у себя дома, а после фасовали их на мелкие свертки. Установлено, что в группе также состоял студент 2003 года рождения. Противоправная деятельность осуществлялась с июня 2020 года до начала февраля 2022 года.
"Общая масса изъятых из оборота наркотических средств составила 11,4 кг. Братьям была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Западном обходе Перми произошло 4 ДТП
Пермские полицейские начали проверку по фактам уличной стрельбы
Фестиваль «Вокруг до около» прощается с зимой и закликает весну
Следователи проверят сообщения о ползущем из отдела полиции инвалиде
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.02.2023
В честь Дня защитника Отечества в Перми пройдут десятки праздничных мероприятий
В Лысьве рыбак снял подводный мир городского пруда
Прикамские пловцы-подводники подтвердили свой класс на Кубке России
В Чайковском стартовал Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина
В детском саду построили маленькую Пермь из снега
Добавить комментарий: